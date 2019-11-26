4. İpekyolu Uluslararası İşadamları Zirvesi dünyayı Trabzon'da buluşturuyor

26.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:05

Trabzon'da 27-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi ile ilgili olarak bugün bir basın toplantısı düzenlendi.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Trabzon'un çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağı vurgulandı.



Vali İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada "Tarihi İpekyolu güzergahı, yüksek ticaret potansiyeli sayesinde, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünyanın ilgisini üzerine çekmeye devam etmektedir. Geçmişten günümüze cazibesini yitirmeyen İpekyolu, aksine günden güne değerini ve kıymetini her geçen gün tüm dünyaya yaymakta ve artırmaktadır. Bu cazibenin artırdığı pazar payı, güzergahta bulunan bulunmayan tüm ülkelerin artık ilgisini ciddi şekilde çekmekte ve farklı alanlardaki ticari faaliyetlerin bu güzergaha kaymasını sağlamaktadır. İpekyolu güzergahına farklı bir hareketlilik, yeni bir heyecan katmak üzere hayata geçirilen 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesinin, Karadeniz ve Hazar Havzası ülkelerini ticari yatırımlar anlamında iyiden iyiye yakınlaştırdığı ortadadır. İpekyolu Zirvesi'nin de buna katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinesinde, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştireceğimiz 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi de inşallah beklentilerin üzerinde geri dönüşler sağlayacaktır. Bakanlıklar düzeyinde; Ticaret Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteklediği zirvemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Vakıfbank, Türk Hava Yolları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon Ticaret Borsası ve TAV gibi büyük ve önemli kuruluşların desteğini almaktadır" dedi.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, katılıma dair güncel verileri de paylaşırken şu ifadeleri kullandı:



"İpekyolu hinterlandında bulunan ülkelerden Bakan, Kurum temsilcileri ve iş insanları zirvemize davet edilmişti. Şu ana kadar davetimize icap edip katılım teyitlerini bildiren 23 ülke oldu. Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Çin, Fas, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Sri-Lanka, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'ın yetkili isimlerini ve iş insanlarını aramızda göreceğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim. Saydığımız ülkelerden 110 tane firma ve 168 katılımcının bize bildirimleri yapıldı. Toplamda yerli ve yabancı katılımcımızın 700'ün üzerinde olacağını ifade ediyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ilimiz ve ülkemiz adına verimli iş bağlantıları sağlanmış ve güzel hatıralar biriktirmiş olarak uğurlayacağız.."



Vali Ustaoğlu, zirve programı hakkında bilgi verirken de şu ifadeleri kullandı:



"28 Kasım 2019 Perşembe günü açılışını yapacağımız zirvede, Ticaret Finans Yatırım ve İşbirliği, Taşımacılık ve Lojistik, Kültür ve Turizm sektörlerinde; Bakanlıklarımız, uluslararası yatırım ve finans kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin sunumları eşliğinde paneller gerçekleştirilecektir. Misafir ülkelerin; gıda ürünleri ve teknolojileri, inşaat malzemeleri, makine sektörleri başta olmak üzere, ayakkabı, enerji, gemi inşa, kuyumculuk, mobilya, medikal, otomotiv, su ürünleri, tekstil ve turizmin de aralarında bulunduğu pek çok sektörden firmaları, ülkemiz firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecektir. Zirvenin ana hedefinin; Türkiye'mizin, bölge ülkeleri ile ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Öte yandan bu ve benzeri dev organizasyonların hem şehrimiz hem bölgemiz hem de ülkemizin tanıtımına olduğu kadar, dış ticaretimize de önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ilimize yönelik önemli desteklerinden biri olan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesinin misafir edeceğimiz ülke yetkililerine ve potansiyel yatırımcılara tanıtımı açısından da zirvenin önemli bir fırsat olduğunu ifade etmek istiyorum. Etkinliğin son gününde, misafirperverliğimizin göstergesi olarak, şehrimizin tarihi ve turistik alanları konuklarımıza tanıtılacak, ayrıca farklı sektörlerden yabancı firma temsilcileri ile bölgedeki sanayicilerimiz de iş ortamlarında bir araya getirilecektir." - TRABZON

Kaynak: İHA