4. Ege Ekonomik Forum'da dijital dönüşüm tartışıldı
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4. Ege Ekonomik Forum'da dijital dönüşüm tartışıldı

01.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:22
4. Ege Ekonomik Forum'da dijital dönüşüm tartışıldı

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı (İZTO) Mahmut Özgener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dijital dönüşüm hazırlığı olmayan şirketlerin dezavantajlı konumda kaldığını söyledi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı (İZTO) Mahmut Özgener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dijital dönüşüm hazırlığı olmayan şirketlerin dezavantajlı konumda kaldığını söyledi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV), Özgencil Grup ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğiyle bu yıl çevrim içi gerçekleştirilen 4. Ege Ekonomik Forum kapsamında "Dijitalleşme ile Bütünsel Dönüşüm" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan İZTO Başkanı Özgener, dünyada dijitalleşmenin hiç durmadan evrilen, evrildikçe büyüyen, büyüdükçe hayatın her alanına yayılan bir olgu olduğunu kaydetti.

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Dijitalleşmeyi reddeden her toplum ve insanın çağ dışı kalacağına ifade eden Özgener, "Genel çerçevede tüm işletmeler açısından beklenmedik bir dönem olduğunu kabul etmekle birlikte bugün bazı şirketlerin diğerlerine göre daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Dijital platform tabanlı iş modellerini başarıyla uygulayan, dijitalleşmeyi benimsemiş şirketler önde giderken, henüz yolun başında olan ya da yeterli hazırlığı bulunmayan şirketler ise dezavantajlı konumda kaldılar. Pandemi bize dijital hazırlığın önemini bir kez daha gösterdi ve hızlandırıcı bir etki ortaya çıkardı." diye konuştu.

Hükümetler tarafından dijitalleşmeye yönelik verilen teşvik ve destek mekanizmalarının her geçen gün genişlediğine işaret eden Özgener, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kamu kurumların da birçok destek mekanizması sunduğunu aktardı.

Oturumun konuşmacıları

Açılış konuşmasının ardından düzenlenen oturumda konuşan Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi ve Forum İstanbul Enstitüsü Başkanı Aclan Acar, veriyi doğru kullanan ve veriye odaklanan firmaların öne çıkacağı bir dönemin yaşandığını kaydederek, "Üretim ve üretim sistemlerini buna göre ayarlamak gerekiyor. Minimum kaynak kullanarak maksimum fayda sağlamak önemli." dedi.

Fütüristler Derneği Başkanı Mustafa Aykut da dijitalleşme ile yeni bir aydınlanma çağının yaşandığına dikkati çekerek, "Dijitalleşme süreçlerinde olamazsak, yazılım endüstrisinde daha ileri gidebilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koymazsak sınıfta kalacağız ve bunu yapan ülkeler öne geçecek." diye konuştu.

Oturumda söz alan Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav da dijitalleşme ve bütünsel dönüşüm konusundaki çalışmalarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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