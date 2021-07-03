'4 dağ, 4 kültür' projesine katılan 40 genç Erciyes'te kampta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'4 dağ, 4 kültür' projesine katılan 40 genç Erciyes'te kampta

'4 dağ, 4 kültür' projesine katılan 40 genç Erciyes'te kampta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GPDP 2020-1 dönemi kapsamında Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADASK) tarafından hazırlanan '4 Dağ 4 Kültür' Projesi'ne katılan gençler Erciyes'te buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GPDP 2020-1 dönemi kapsamında Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADASK) tarafından hazırlanan '4 Dağ 4 Kültür' Projesi'ne katılan gençler Erciyes'te buluştu.

Proje kapsamında Erciyes'te 40 genç 2 gün çadırlı kamp yapacak. Kulüp Başkanı Alp Arslan ve Proje Koordinatörü Suat Tüfekçi, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek, projeleri hakkında bilgi verdi. Projeye Kayseri, Bursa, Kastamonu ve Erzurum'dan katılan 40 genç proje boyunca diğer illerden gelen misafirlerine illerini tanıtacaklar. Ayrıca proje boyunca gençler, teknolojik/madde/alkol bağımlılığı, sağlıklı beslenme, spor, obezite, kültürel yabancılaşma ve gönüllülük gibi konularda çalıştay yapacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ülkenin 4 farklı bölgesinden toplam 40 genci dağcılık sporunu dağ zirvelerinde deneyimlerine fırsat bulduğu, sağlıklı beslenme, spor, obezite, bağımlılık gibi konularda yapacakları çalıştayın önemli olduğunu belirtti. Anlamlı bir projeye imza attıkları için Kulüp Başkanı Alp Arslan ve Proje Koordinatörü Suat Tüfekçi'ye teşekkür ederek, başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'4 dağ, 4 kültür' projesine katılan 40 genç Erciyes'te kampta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:54:36. #1.15#

title