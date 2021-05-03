4 büyükler kim, hangi takımlar? 4 büyüklerde forma giyen futbolcular kimlerdir? 4 büyüklerin isimleri nedir?

Vatandaşlar tarafından 4 büyüklerde forma giyen futbolcular kimlerdir merak ediliyor. Şuanada kadar sadece 2 futbolcu 4 büyüklerde de forma giymiştir. İki isim de oldukça popüler isimlerdir. Peki 4 büyükler kim? 4 büyük takımlar hangisi? 4 büyük takımların isimleri nedir? Türkiye'deki 4 büyükler kimler?

4 büyüklerde forma giyen futbolcuların isimleri nelerdir? 4 büyükler kim, hangi takımlar? 4 büyüklerde forma giyen futbolcular kimlerdir? 4 büyüklerin isimleri nedir? Ayrıntılar haberimizde.

4 BÜYÜKLER KİMLER, HANGİ TAKIMLAR?

4 büyükler, Türkiye'nin en köklü dört kulübü olan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u nitelemekte kullanılan bir terimdir.

4 Büyükler takımları:

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

Trabzonspor

3 BÜYÜKLER NEDİR?

Üç Büyükler, Türkiye'nin en köklü üç spor kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı nitelemekte kullanılan terim. Takımların üçü de İstanbul'da kurulmuştur. Üç büyük takım birbiriyle büyük rekabet içerisindedir ve futbolda genellikle lig şampiyonluğunun favorileridir. Süper Lig'deki 61 sezondan 54'ünün şampiyonu bu üç takımdan birisidir. 1959'dan bu yana üçlünün hiçbiri bir alt kümeye düşmemiştir. Fenerbahçe'nin ligde yer aldığı en düşük sıralama 10.'luk iken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 11. sıradır.

Bu üç takımdan başka sadece üç takım şampiyonluk yaşamıştır. Trabzonspor, altı şampiyonluk ile Üç Büyükler'den sonra en başarılı kulüp olarak yer alır. Birer şampiyonluğu bulunan takımlardan Bursaspor, bu sevinci 2009-10; İstanbul Başakşehir ise 2019-20 sezonunda yaşamıştır.

4 BÜYÜKLERDE FORMA GİYEN FUTBOLCULAR KİMLERDİR?

4 büyüklerde forma giyen sadece 2 futbolcu vardır. Bunlar; Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz'dır. Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen ilk 2 futbolcudur. Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcu Burak Yılmaz olmuştur.