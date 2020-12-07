4 ayrı işletmeye sahte para verirken yakalandı
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4 ayrı işletmeye sahte para verirken yakalandı

07.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:35
4 ayrı işletmeye sahte para verirken yakalandı

Zonguldak'ta 20 yaşındaki genç 4 ayrı işletmede sahte 200 TL ile alışveriş yaparken yakalandı.

Zonguldak'ta 20 yaşındaki genç 4 ayrı işletmede sahte 200 TL ile alışveriş yaparken yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan genç üzerinde toplam 800 TL sahte banknot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Mollabey Köyünde G.Y. isimli şahsın işletmesini yaptığı ekmek fırınına müşteri olarak gelen bir şahsın sahte 200 TL para ile alışveriş yaptığı ihbarının alınmasına üzerine ekipler harekete geçti. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahsın kullanmış olduğu araç tespit edilerek, aracın takibi sonucu şüpheli F.Ş. (20) isimli şahıs Alaplı-Durhanlı köyünde ekipler tarafından yakalandı. Soruşturmayı genişleten ekipler şüpheli şahsın 4 Aralık 2020 günü İstanbul ilinden Alaplı ilçesine geldiği ve 4 ayrı işletmede sahte 200 TL ile alışveriş yaptığı tespit edildi. Şahsın üzerinde toplamda 800 TL sahte banknot ele geçirilirken şahsa ayrıca sokak çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 392 TL idari para cezası uygulandı. Göz altına alınan F.Ş., hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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