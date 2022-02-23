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36 gün sonra kaldığı yerden devam etti! Süper Lig'deki erteleme maçında gol sesi çıkmadı

Haberler.com - Spor
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36 gün sonra kaldığı yerden devam etti! Süper Lig'deki erteleme maçında gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Gaziantep Kalyon Stadı'nda ikinci yarıdan itibaren oynanmaya başlayan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Gaziantep FK 36, Yeni Malatyaspor ise 17 puana yükseldi. Ligin 27. haftasında haftasında Gaziantep FK, Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Atakaş Hataspor'a konuk olacak.

Haberler.com - Spor

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Süper Lig, Spor, Haberler

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