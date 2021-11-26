34 ülkeden 300 Rus Dili Uzmanı bir araya geldi

Rus Dili ve Kültürü Merkezi (RUSMER) ile Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Rus Dili Eğitimi Konferansı"nda 34 ülke bir araya geldi.

"Küresel Değişim Koşullarında Yabancı Dil Olarak Rus Dili Eğitiminin Güncel Sorunları" konusunun ele alındığı konferans, yüz yüze ve online olarak yapıldı. Konferansa, Rusya, İtalya, Tayland, Malezya, Belçika, Çin gibi 34 farklı ülkeden, 300'ü aşkın temsilci ve Rus dili uzmanı katıldı. Konferansın açılışında konuşan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Rusça modern dünyada sosyopolitik iletişimin güçlü araçlarından biridir. Rus dili eğitimi, zengin Rus kültürüne, mirasına, sanatına kapı aralar" dedi.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya da, "Rusya ile Türkiye arasında temeli yüzyıllar öncesine dayanan iyi komşuluk ilişkileri vardır. Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında açılan ilk Rus Dili ve Edebiyatı bölümüdür. Biz Yeditepe Üniversitesi olarak artarak devam eden akademik işbirliğimizden son derece mutluyuz" diye konuştu.

BİLİMSEL BİR PLATFORM

RUSMER Müdürü Ludmila Nosova Kural ise konferansın, deneyimlerin, bilimsel çalışmaların paylaşıldığı, Rus dili öğretiminin kalitesini artırmak için yenilikçi metodolojik gelişmelerin oluşturulduğu; Rusça eğitiminde, güncel sorunların belirlenip, çözümlerin geliştirildiği bilimsel bir platform olduğunu söyledi.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Ü. Hülya Arslan da, Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ve sosyal bağların çok eskiye dayandığını söyleyerek karşılıklı kültürel etkileşimin önemli bir araştırma alanı olduğuna dikkat çekti.

Konuşmacılar arasında yer alan Moskova Devlet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fyodor Pankov, RUDN Üniversitesi öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Serafima Havronina ve Rus Dili Enstitüsü üyesi Vladimir Pahomov dünya çapında Rus dili eğitiminin yeri, eğitmenlerin kültürel birikimleri ve Rus dili öğretiminde kullanılan bilimsel materyaller üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca konferansta kültürlerarası diyalog, çocuklar için Rusça öğretimi, Rus dili eğitiminde metodolojik yöntemler gibi pek çok farklı konuda 69 bildiri yer aldı.

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Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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