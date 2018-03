33 Yıllık Kdv Kanunun Yerine Hazırlanan Kanun Tasarısının Görüşmeleri Başlacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, 33 yıl sonra değiştirilecek olan Katma Değer Vergisi ile ilgili kanun tasarısının Salı günü komisyonda görüşülmeye başlanacağını söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısını değerlendirerek salı günü komisyonda görüşülmeye başlanacağını kaydetti. Tasarı ile işletmelerin finansman yükünün ortadan kalkacağını ifade eden Koçer, kanun tasarısının yatırımı, üretimi ve ihracatı destekleyeceğini vurguladı. koçer, "Plan ve Bütçe Komisyonu olarak son bir ay içerisinde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikleri içeren her kesimden çok sayıda vatandaşımızı yakından ilgilendiren bir Torba Kanunu görüştük. Bu hafta görüşmelerine başlayacağımız; yatırımı, üretimi ve ihracatı destekleyici bir başka tasarı KDV Kanunudur" dedi. Ülke ekonomisinin rolü ve önemi her geçen gün artığını kaydeden Koçer, "Küçük ve orta ölçekli işletmeler için can suyu niteliğinde ve aynı zamanda KDV kanunu bakımından bir reform niteliğinde olan tasarı milyonlarca esnafı, üreticiyi ve işletmeyi ilgilendiriyor. Tasarıda yer alan Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine, teçhizat alımlarına uygulanacak KDV istisnası ile sanayi 4.0 hazırlıkları hızlanacak, yapılacak KDV iadeleri ile ihracatçımızın eli güçlendirilecek. Devreden KDV'lerin belirli bir program dahilinde iade edilmesiyle yıllardır süren büyük bir sorun çözüme kavuşturularak reel sektöre 140 milyar TL civarında bir ödeme yapılmış olacak" ifadelerini kulandı. Yapılacak olan düzenleme ile ilgili konulara değinen Koçer, "KDV beyanında bulunacak küçük işletmelerimizin KDV yükümlülüklerini yerine getirmeleri kolaylaşacak ve hasılat esaslı vergi sistemi ile üzerilerindeki vergi yükü hafifletilmiş olacak. Okul, yurt, yuva, ibadethane gibi yapıların inşasında söz konusu mal ve hizmetlere sağlanacak KDV istisnası ile hayır işleri desteklenmiş olacak. Yabancılara yönelik sağlık hizmetlerine sağlanacak KDV istisnasıyla sağlık turizmi desteklenecek" ifadelerini kulandı. Koçer, "Tasarının gündeme girdiği andan itibaren ilgili kesimlerde büyük heyecan oluşturduğunu görüyorum. İş dünyamız tarafından ve STK'larca yapılan açıklamalar kanunun amacını destekler mahiyette. Bu olumlu reaksiyonun çok kısa bir sürede piyasalara yansıyacağına, ekonomimizi canlandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Meclis Başkanlığınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen tasarının görüşmelerine salı günü başlanacağını bildiren Sözcü Koçer, milletvekillerinin katkısı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşleriyle tasarının daha da olgunlaşarak komisyon sürecinin hafta içerisinde tamamlanabileceğini ifade etti. - GAZİANTEP