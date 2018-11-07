32 Yaşındaki Kadından Çocuğu Olan Galatasaraylı Onyekuru, Almanya'da Hapis Cezasından Son Anda Kurtuldu
Galatasaray'ın Schalke maçında sahaya çıkan 21 yaşındaki Onyekuru'nun 32 yaşındaki kadından kızı olduğu, para ödemediği için de Almanya'da hapse girme cezasıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru'nun, Belçika'da Eupen'de oynadığı sırada Melissa Krott (32) adlı kadından bir kızı olduğu ortaya çıktı. Krott, 15 aylık kızı nedeniyle açtığı babalık davasını kazandı ve kararı tüm Avrupa'da tanıttı. Krott'un avukatı, Almanya sınırının hemen ötesinde yaşayan müvekillinin talebi üzerine Onyekuru'ya, "Babalık görevlerini yerine getirmemek ve çocuğun masraflarını üstlenmemekten" dolayı, 11.000 euroluk fatura çıkarttı.
KIZIYLA HİÇ İLGİLENMİYOR
Karar, Alman mahkemelerince de onaylandı. Henry Onyekuru, Almanya sınırında bu parayı ödemek zorunda kaldı. Aksi halde tutuklanacaktı. Onyekuru ilerleyen süreçte de hep para ödemek durumunda kalacak. Onyekuru'yla Instagram'da tanıştıklarını belirten Melissa Krott, "Çocuğu istemediğini sertçe söyledi. Benden sonra başka bir kadından oğlu oldu. Onyekuru, oğluyla gurur duyup fotoğraflar çektiriyor ama kızıyla hiç ilgilenmiyor. Bu çok üzücü" dedi.
(Akşam)
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Onyekuru ünlü olmasa 32 yaşındaki kadın onunla birlikte olurmuydu tabiki hayır. O yüzden kadının hiç de iyi niyetli oldugunu sanmıyon. Ama oda çocuguna bakacak madem dünyaya getirmiş. Degilmi onyekuru efendi. . .Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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Denetim o bu ulkedeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kadının yaşı niye ayrıca belirtilmişki anne olmak için anormal bir yaş mı?Cevap Yaz 22 1 Yayından KaldırMT: Cok haklisin 32 yasinda Anne olmak gayet normal2 Yayından KaldırGS: muhtemelen onyekuru yaşça küçük ama yine de saçma sonuçta kadın yine de gen.. hani 40 falan olsa okey:)Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın4 Yayından Kaldır