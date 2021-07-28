32 bin sigortalıya kredi ile emeklilik imkanı
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32 bin sigortalıya kredi ile emeklilik imkanı

32 bin sigortalıya kredi ile emeklilik imkanı
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Ekonomi

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) ile üç kamu bankası arasında Yapılandırma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'Kredi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) ile üç kamu bankası arasında Yapılandırma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'Kredi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında kredi kullanarak emekli olabilecek 32 bin sigortalı olduğu belirtildi.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası temsilcileri arasında, SGK Başkanlık Binası Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda 'Kredi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak.Yılmaz, bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan protokol sayesinde 16 bin 454 sigortalının kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuşturulduğunu söyledi. Yılmaz, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, yeni imzalanan protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda ise yaklaşık 32 bin sigortalı bulunduğunu kaydetti. Yılmaz, "Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecektir. Kredi iş birliği protokolü kapsamında, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, hizmet borçlanmasını ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar bulunmaktadır" dedi.


32 bin sigortalıya kredi ile emeklilik imkanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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