300 Koyun Projesi" Besiciye Can Suyu Oldu

EKREM PAYAN - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "300 koyun projesi", uygulamaya geçirildiği Şırnak'ta besiciye can suyu oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından Şırnak'ta başlatılan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yürütülen "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında damızlık hayvan dağıtılan besiciler doğdukları topraklarda hayvancılığa katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentte projeden faydalanan 4 yetiştirici teslim aldığı küçükbaş hayvanlara gözü gibi bakarken, 37 üreticinin de başvurusu onaylandı.

Yayla yasağının kalkacak olmasıyla çifte sevinç yaşayan besiciler, geleceğe umutla bakıyor.

"Bu proje bulunmaz bir nimet"

Projeden faydalanan yetiştiricilerden İdil ilçesine bağlı Basak köyünde yaşayan Mehmet Siraç Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 78 küçükbaş hayvanının bulunduğunu, projeyle 222 koyun verilmesiyle 300 koyunu olduğunu söyledi.

Projeden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Sağlam, bölge insanının zaten hayvancılıkla uğraştığını, meraların hayvancılık için çok elverişliği olduğunu, bu nedenle projenin büyük fayda getireceğine inandıklarını belirtti.

"Bizim için de bölgemizin kalkınması, hayvancılığın ilerlemesi adına da iyi oldu." diyen Sağlam, başta Bakan Fakıbaba olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini aktardı.

Sağlam, projeyi bir nimet olarak değerlendirdiğini vurgulayarak, "Küçükbaş hayvanların yününden ve sütünden de faydalanabileceğiz. Bu 300 küçükbaş hayvanımız önümüzdeki yıl inşallah 600 olacak. Hayvancılıkla uğraşan herkes için bu proje bulunmaz bir nimet." diye konuştu.

Halil Kadandır, kendisinin 100 koyunu olduğunu, proje kapsamında devletin de 200 koyun verdiğini belirtti.

Hayvancılıkla uğraşanlar için projenin çok faydalı olduğunu anlatan Kadandır, "Çocuklarımıza ileride miras bırakabileceğimiz bir kaynak oldu." ifadesini kullandı.

Kadandır, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



"300 koyun bizim için ilaç oldu"

İdil ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan Yusuf Altın, hayvancılığın çok meşakkatli olduğuna işaret ederek, günde yaklaşık 15 saatlerini bu işe ayırdıklarını kaydetti.

En büyük sıkıntılarının yaylalara çıkış yasağı olduğunu ancak bu yasağın da kaldırıldığını hatırlatan Altın, besiciler olarak rahat nefes aldıklarını söyledi.

Altın, "Proje ile aldığımız 300 koyun bizim için ilaç oldu ve adeta nefes aldık. Hem sütünden, yoğurdundan faydalanacağız hem de hayvanlarımız her yıl artacak." şeklinde konuştu.

"Projeye büyük rağbet var"

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç da projenin Şırnak'ta başlatılmasının önemine değindi.

Şırnak'ın özellikle küçükbaş hayvancılıkta potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Burası hayvancılık için müsait, kaliteli ve yüksek meraların olduğu bir yer. Dolayısıyla biz küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için mera hayvancılığını önemsiyoruz. Hayvanlarımızı merada otlatmayı istiyoruz. Bakanlığımız ve Valiliğimizin de çabasıyla kentteki bütün meralar vatandaşlarımıza açıldı. Bu da küçükbaş hayvancılık için büyük önem arz ediyor. Daha önce terör nedeniyle meraları sağlıklı bir şekilde kullanamıyorduk. Bu proje ile hayvan sahibi olan veya olmayan vatandaşlar projeden yararlanabiliyor. Proje hem ilimiz hem de ülkemizdeki hayvancılık için büyük önem arz ediyor. Bakanlığımızın bu konuda projeleri ve büyük hedefleri var. Bu hedefleri inşallah yakalayacağız."

Projenin Şırnak'ta çok başarılı olacağına inandığını belirten Kılıç, kentte 4 besiciye yaklaşık 800 küçükbaş hayvan verildiğini, 37 üreticinin de başvurusunun kabul edildiğini aktardı.

Kılıç, bu vatandaşların da evraklarını tamamlamasıyla bu projeden faydalanabileceğini vurgulayarak, "Projeye büyük rağbet var." dedi.