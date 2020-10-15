300 kişinin iş sahibi olacağı kursun protokolü imzalandı

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. arasında düzenlenecek kursla 300 kişinin iş sahibi olacağı kursun protokolü imzalandı.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. arasında düzenlenecek kursla 300 kişinin iş sahibi olacağı kursun protokolü imzalandı.

Erzurum İŞKUR binası toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve İşbaşı Eğitim Sorumlusu Ali Erkan ile Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. adına İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Erzurum İl Sorumlusu Ömür Ertunç Mustafa Cihan ve Emre Öztürk katıldı.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne Erzurum Assistt'te çalışmak için iş başvurusunda bulunan kişilerden, Assistt in ihtiyacı dolayısıyla Assistt tarafından yapılan sözlü ve yazılı sınav sonucu 300 asil kişi belirlenerek bu kişiler kursa tabi tutulacak. Kurs sonunda ise ilk etapta ilk etapta 150 kişi, zaman içerisinde ise geri kalan tüm kursiyerler iş sahibi olacak. Protokol Assistt 'de görev alacak müşteri hizmetleri uzmanlarının; diksiyon, hitap, özgüven konularında eğitim almalarını kapsıyor.

Türkiye İş Kurumu Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ile İşkur arasında yapılan protokolle 300 kişinin iş sahibi olacağını kaydetti.

Mutlu, Assistt Çağrı Merkez Erzurum İŞKUR arasında yapılan protokol le 300 kişi çalışma hayatına dahil olacak. 16 Ekim 2020 ile 14.01.2021 tarihleri arasında tabi tutulacak. Kurs sonunda ise sınavı geçen kursiyerler arasında ilk etapta en az kursiyerlerin 150 kişi sonrasında zaman içerisinde ise tamamı yani toplamda 300 kişi işe yerleştirilecek." dedi.

Mutlu, Assistt ile yapılan protokolün hem Assistt 'e hem iş kurumuna hem de kursiyerlere hayırlı olması talebinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı