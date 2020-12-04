300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor
04.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alınacak 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin başvurular 18-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, defterdarlık uzman yardımcıları Bakanlığın taşra teşkilatlarında (defterdarlıklarda) görevlendirilecek.
BAŞVURULAR 18-29 OCAK TARİHLERİ ARASINDABaşvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021'de Bakanlığın internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
SINAV BİLGİLERİ 10 GÜN ÖNCEDEN İLAN EDİLECEKAnkara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri de Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya