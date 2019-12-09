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30 yıldır Kayseri’nin fırın lezzetlerini satıyor

"Kayseri'de fırıncılığı bilmeyen tek fırıncı bendim" diyen Altın Dede Mehmet Sönmez'in dükkanında nevzine, su böreği, Kayseri halkası, tandır böreği, Kayseri ketesi, su böreği, pastırmalı pide gibi lezzetler bulunuyor.

09.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:08
30 yıldır Kayseri’nin fırın lezzetlerini satıyor

"Kayseri'de fırıncılığı bilmeyen tek fırıncı bendim" diyen Altın Dede 'in dükkanında nevzine, su böreği, Kayseri halkası, tandır böreği, Kayseri ketesi, su böreği, pastırmalı pide gibi lezzetler bulunuyor.

Kaynak: Dunya.com

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