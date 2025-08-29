30 Ağustos'ta PTT Kargo çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta PTT Kargo çalışıyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos'ta PTT Kargo çalışıyor mu? Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bu resmi tatilde kargo gönderimlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Özellikle PTT Kargo üzerinden işlem yapacak olanlar, "30 Ağustos PTT Kargo açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

30 Ağustos'ta PTT Kargo çalışıyor mu sorusu, gönderi takibi yapan veya teslimat bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. PTT şubeleri üzerinden işlem planlayanlar için, resmi tatil günlerinde kargo hizmetlerinin durumu oldukça önemli oluyor. Peki, 30 Ağustos'ta PTT Kargo hizmet veriyor mu? 30 Ağustos PTT Kargo çalışıyor mu? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS'TA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo şubeleri kapalı olacak ve kargo dağıtım hizmeti verilmeyecek. Resmi tatil günlerinde tüm kamu kurumlarında olduğu gibi PTT de faaliyetlerine bir günlüğüne ara verecek.

30 Ağustos'ta PTT Kargo çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS PTT DAĞITIM YAPACAK MI?

Hem şubeler hem de saha dağıtım ekipleri bu tarihte hizmet dışı olacak. Teslimatlar ve gönderimler 29 Ağustos'a kadar yapılmalı; aksi takdirde işlemler 1 Eylül Pazartesi gününe sarkabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.