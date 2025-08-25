30 Ağustos Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma bedava mı?

Resmi tatil günlerinde özellikle büyük şehirlerde uygulanan ücretsiz ulaşım kararı, bu yıl da yürürlükte mi? İşte 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü toplu taşıma kullanımıyla ilgili tüm detaylar… Vatandaşların sıklıkla sorduğu "30 Ağustos Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ayrı ayrı cevap buluyor. Peki, 30 Ağustos Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS CUMARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Zafer Bayramı kapsamında toplu taşıma araçları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre, tüm vatandaşlar bu şehirlerde belirli ulaşım sistemlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İstanbul'da, İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart sahipleri; metro, metrobüs, tramvay, otobüs, vapur ve şehir hatları gibi toplu taşıma araçlarını 30 Ağustos Cumartesi günü boyunca ücretsiz kullanabilecek.

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da, TCDD tarafından işletilen Başkentray hattı, Zafer Bayramı kapsamında tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüslerin ise bayram planlamasına göre çalışacağı duyuruldu.

30 AĞUSTOS İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İzmir'de, İZBAN hattı başta olmak üzere bazı toplu taşıma hatlarında da ücretsiz taşıma hizmeti sunulacak. İzmirliler, 30 Ağustos Cumartesi günü sabahın erken saatlerinden geceye kadar İZBAN'ı ücretsiz kullanabilecek.