3'üncü kattaki evin balkonundan atladı
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3'üncü kattaki evin balkonundan atladı

02.03.2021 00:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:40
3'üncü kattaki evin balkonundan atladı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Hakan A.(35) 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Hakan A.(35) 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Hakan A. tedavi altına alındı. 

Olay akşam saatlerinde, Adapazarı Semerciler Mahallesi Çıracılar Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Hakan A., 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonundan atladı. Hakan A. ağır yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hakan A. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


3'üncü kattaki evin balkonundan atladı
3'üncü kattaki evin balkonundan atladı
3'üncü kattaki evin balkonundan atladı
3'üncü kattaki evin balkonundan atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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