Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
Mansur Yavaş, ön seçime neden katılmadığını ilk kez açıkladı

Mansur Yavaş, ön seçime katılmamama nedenini açıkladı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Soruşturma Sonrası Serbest Bırakıldı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Soruşturma Sonrası Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile serbest kalan Köksal, inanç özgürlüğünü engelleme suçlaması ile karşı karşıya.

Tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayına ilişkin 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Köksal soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Köksal, çıkarıldığı hakimlikçe, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
img

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
img

Fiyatı duyan koştu! 1 saat sırada bekleyip esnafa teşekkür ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kasımpaşa'dan 10 dakikada 2 gol

Cimbom'a büyük şok! Kasımpaşa'dan 10 dakika 2 gol
1'i penaltı, diğeri değil: Herkes bu pozisyonları tartışıyor

Herkes bu pozisyonları tartışıyor
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.