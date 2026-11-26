Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 20.30 sıralarında, üretim sırasında kömürün kayması sonucu E.Y. (33) ve H.Ö. (23) adlı işçiler yaralandı. Ekipler tarafından ocaktan çıkartılan işçiler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı