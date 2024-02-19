Zonguldak'ta ticari araçlara denetim

ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde ticari araçlara yönelik uygulama yapıldı. Ekipler şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Denetimlerde faz yolcu taşıma, emniyet kemeri, SRC ve sigorta sorgulaması yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi.

Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi