Zonguldak'ta rüşvetle usulsüz sağlık raporu operasyonunda doktor ve madenci adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta, TTK işçilerine rüşvet karşılığında usulsüz sağlık raporu verdiği iddia edilen aile hekimi R.Y. ve bağlantılı bir maden işçisi adliyeye gönderildi. Soruşturma kapsamında, doktorun haksız kazanç elde edip etmediği araştırılıyor.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçilerine rüşvet karşılığında usulsüz sağlık raporu verdiği iddia edilen aile hekimi ve olayla bağlantılı maden işçisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi R.Y.'nin (58), TTK'da çalışan maden işçilerine para karşılığında, gerçeğe aykırı ve geçmişe dönük istirahat raporu düzenlediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonrası 'rüşvet' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Daha önce hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sözleşmesi feshedilen doktor R.Y. ile rüşvet vererek rapor aldığı öne sürülen maden işçisi S.A. (26) gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen bir diğer maden işçisi M.A.'nın (29) ise uyuşturucu suçundan cezaevinde olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski aile hekimi R.Y. ve işçi S.A. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının da incelendiği, doktorun banka hesap hareketleri ile elde edilen haksız kazancın boyutunun araştırıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
