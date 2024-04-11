Zonguldak'ta El Freni Çekilmeyen Otomobil Uçuruma Yuvarlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aşağıdağ köyü ile Mollabey arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağıdağ köyüne giden T.C., idaresindeki plakası öğrenilemeyen Opel marka otomobilini, telefonla konuşmak için park etti.

Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareket etti. Rampada sürüklenen otomobil, yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlanarak fındık bahçesine düştü.

Kazada kurtarma esnasında ayağından hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fındık tarlasına uçan otomobil, çekiciye bağlanan halat yardımıyla çıkarıldı. - ZONGULDAK