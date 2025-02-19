Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine yanıt: Haddini aştı

Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk tepki
Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, bir ilçede okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan Özel'e sert sözler

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Mahkeme salonunda gerginlik çıktı

Duruşma daha başlamadan avukatlar ve jandarma arasında gerginlik çıktı

Zonguldak'ta Banka Çalışanından Engelli ve Yaşlılara Dolandırıcılık

Zonguldak'ta Banka Çalışanından Engelli ve Yaşlılara Dolandırıcılık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir Ziraat Bankası gişe memuru, yardım etme bahanesiyle 400'den fazla yaşlı ve engelliyi 500 bin lira zarara uğrattı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu Adliyeye sevk edilen A.E., müşteri dekontlarını imzalatıp çöpe atarak eksik ödeme yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ziraat Bankasının bir şubesinde gişe memuru olarak çalışan A.E.'nin, maaş veya parasını çekmek isteyen 400'ü aşkın yaşlı ve engelliyi 500 bin liradan fazla zarara uğrattığı ortaya çıktı. Yardım etme bahanesiyle yakın ilişki kurduğu kişilerin alacaklarını eksik ödeyen A.E.'den şüphelenen bir kişinin şikayetiyle başlayan soruşturmayla gözaltına alınan A.E., adliyeye sevk edildi.

İlçede Ziraat Bankasının şubesinde gişe memuru olarak çalışan A.E.'nin eksik ücret yatırdığından şüphelenen bir vatandaş durumu önce banka yetkililerine bildirdi. Güvenlik kamerası incelemelerinde söz konusu personelin ücretleri eksik ödediği, dekontları da müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine banka müfettiş çağırdı. Müfettiş incelemesiyle mağdur edilen kişilerin 400'den fazla olduğu ortaya çıkınca Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Bankaya gelen yaşlı ve engellilere çay ikram etme, sıra almadan işlem yapma gibi yakın ilişkiler kurduğu öne sürülen A.E.'nin, işlemlerde müşterilerin alacaklarını eksik ödediği tespit edildi. Şüphelinin bu yolla müşterileri 500 bin lira zarara uğrattığı öğrenildi.

Mağdur olan çok sayıda kişinin ifadelerine başvuruldu. A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Bankanın ise söz konusu paraların mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle hedef alınan yaşlılar ve engellilerin maaş veya diğer alacaklarını teslim alırken kontrol etmeleri, imza atarken de dekontlardaki rakamlarla teslim edilen paraları karşılaştırmalarını istedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Bir lideri küplere bindiren fotoğraf: O masada biz olmalıydık
img

Yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

Ayşe Barım kararı hakimin başını yaktı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.