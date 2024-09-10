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Zonguldak'ta 96 kaçak maden ocağı kapatıldı

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yapılan denetimler sonucunda 96 kaçak maden ocağının kapatıldığını ve 61 ton kaçak kömürün ele geçirildiğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Valilik binasında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda ruhsatsız maden ocaklarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, yapılan 167 denetim sonucunda 96 kaçak ocağın kapatıldığını ve 61 ton kaçak kömür ele geçirildiğini belirtti. 66 idari işlem yapıldığını da aktaran Vali Hacıbektaşoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"1 Temmuz 9 Eylül 2024 tarihleri arasında 167 denetim yapılmış, denetimler sonucunda 96 kaçak ocak kapatılmış. 66 idare işlem yapılarak 61 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. Bu konuda geçmiş yıllarda alınan tedbirler mevzuat değişikliklerini de göze alarak önce ay kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Sonrasında yine arkadaşlarımız teknik çalışmalarını devam ettirdiler, bu çalışmalar son aşamasına geldi. Arkadaşlar çalışmalarını devam ettirdiler. Bu çalışmalar son aşamasına geldi. Önümüzdeki 1 ay içerisinde bu çalışmayı sizler vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşacağız. Buradaki amacımız kaçak maden ocaklarının sonlandırılması. Burada buna müsamahamız yoktur. Bunun hiçbir şekilde açıklanabilir tarafı yoktur. Bugüne kadar mevzuatımıza uygun olarak uygulamada yapılacak çalışmalar alınacak tedbirler uygulamayı gözden geçiriyoruz. Uygulamayı titizlikle takip edeceğiz. Kaçak maden faaliyetlerinde daha etkin mücadeleyi sağlayacağını yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda eksiklerimizi dinledik. Eksik olan yerler tamamlanacak. Yine mevzuatta ihtiyaç olursa hükümetimizden talep edeceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osman Hacıbektaşoğlu zonguldak Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Çevre

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