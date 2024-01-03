Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, fiyat etiketi denetimleri yapıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren fiyat etiketi yönetmeliği dolayısıyla şehirde denetimler yapıyor.

GBB Zabıta Daire Başkanlığı, yönetmelik değişikliği nedeniyle lokanta, restoran, kafe, pastane gibi iş yerlerinde yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmeleri ziyaret ederek esnafa yönetmelik hakkında bilgi veriyor.

Bu kapsamda yapılan denetim ve bilgilendirme ziyaretleriyle esnaf ve tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarların en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetin engellenmesi hedefleniyor. Önce bilgilendirme, uyarı sonra tüm bunlara uyulmazsa şikayet dahilinde cezai işlem uygulanması planlanıyor.

Bugüne kadar 250'ye yakın işletmede bilgilendirme ve denetim yapıldı

Esnafı ziyaret edip dükkanlarda bilgilendirme yapan Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumanın ve doğru bilgilendirme yapmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Yaptığımız denetimlerde bakanlığın çıkarmış olduğu tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir uygulamadan bahsettik. Bu yönetmelik hükümlerine göre bundan sonra yiyecek, içecek hizmeti sunan işletmeler başta olmak üzere iş yeri girişinde müşterilerin görebileceği bir yerde ve masalarda, menülerde fiyatları bulundurma zorunluluğu getirildi. 2023 yılının son ayında çıkan bu yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi hususunda ekiplerimiz ile birlikte sahadayız, bilgilendirme ve denetimler yapıyoruz. Yaklaşık 250'ye yakın işletmeye girildi ve konuyla ilgili gerekli bilgilendirme yapıldı. Halkımızı vatandaşlarımızı ve esnafımızı bilgilendirmeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekonomik çıkarlarımızın korunması hepimiz için önemli. Dolaysıyla doğru fiyat bilgilendirmesinin olması hem esnaf açısından hem de tüketiciler açısından çok önem arz ediyor. Bu düzenlemeye uymayan esnafımıza gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Sadece cezalandırma yöntemi ile değil insanları bilgilendirme yönetimiyle çalışmalarımız devam edecektir. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız ihbar hatlarından bize ulaşabilirler. Gerek bilgilendirme gerek denetim hizmetleriyle vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP