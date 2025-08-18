Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda Kenevir ve Tabanca Ele Geçirildi

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda Kenevir ve Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir şahsın evinde bin 135 kök kenevir bitkisi, 850 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ile mermiler bulundu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda kenevir bitkisi ve tabanca yakalandı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre Y.Z. isimli şahsın evinde bin 135 kök Kenevir bitkisi, 850 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 11 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.