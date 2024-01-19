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Yozgat'ta Kuru Soğan Yüklü Tır Devrildi

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kuru soğan yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tırın dorsesinde bulunan soğanlar çevreye dağıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kuru soğan yüklü tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre M.Ö. yönetimindeki 05 ADL 323 plakalı tır, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Oluközü mevkiinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak refüje devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana gelen tırın dorsesinde bulunan soğanlar çevreye dağıldı. Dağılan soğanlar toplanarak başka bir tıra yüklenerek yol temizlendi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akdağmadeni Yozgat Hava Durumu Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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