Yozgat'ta Kuru Soğan Yüklü Tır Devrildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kuru soğan yüklü tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre M.Ö. yönetimindeki 05 ADL 323 plakalı tır, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Oluközü mevkiinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak refüje devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana gelen tırın dorsesinde bulunan soğanlar çevreye dağıldı. Dağılan soğanlar toplanarak başka bir tıra yüklenerek yol temizlendi. - YOZGAT