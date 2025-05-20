Yozgat'ta Hırsız, Kazı Kazanları Çaldı

Yozgat'ta Hırsız, Kazı Kazanları Çaldı
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir kişi, şans oyunları bayiine kupon doldurma bahanesiyle girip 35 bin lira değerinde kazı kazanları çalarak kayıplara karıştı. Bayii sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek durumu polise bildirdi.

Yozgat'ta şans oyunları bayiine giren bir kişi, kupon doldurma bahanesiyle 35 bin lira değerinde kazınmamış 'kazı kazan' çaldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde şans oyunları bayiine kupon doldurmak için giren kişi, kupon doldururken iş yerindeki kazı kazanları alarak kayıplara karıştı. Bayii sahibi Kemal Tekin, kazı kazanların her zaman olduğu miktardan daha az olduğunu fark ederek şüphelendi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşi benzeri görülmeyen hırsızlık bu şekilde ortaya çıktı.

"30-35 bin lira zararım var"

Durumu polise bildiren Tekin, "15 aydır bu işi yapıyorum. Dükkanıma bir tane şahıs geliyor. Biraz durduktan sonra gidiyor. O gittikten sonra bakıyoruz, dükkanımızdaki kazı kazanlar yok. Kamerayı açıyoruz, kameradan baktığımız zaman gelen şahıs dükkanımızdan kazı kazanları çalıyor. 35-40 bin lira kadar zararımız var. Polis arkadaşlara haber verdik. Sağ olsunlar ilgileniyorlar. İnşallah en kısa zamanda yakalayacaklar" dedi.

Emniyet güçleri kimliği belirlenemeyen kişi hakkında arama çalışmalarını sürdürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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