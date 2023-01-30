Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde jandarma ekipleri yol kontrolü gerçekleştirdi. Kontrol esnasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Araç içerisinde gerçekleştirilen aramada A.D. isimli bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan arama sonucunda 11 gram kokain, 23 gram kubar esrar, 25 adet extacy, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sultanhisar Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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