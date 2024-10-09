Yenimahalle'de BİM Tırı Kaza Yaptı: Dorse Yola Savruldu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde BİM marketine ait tırın dorsesi, bilinmeyen bir nedenle yola savrularak park halindeki üç araca çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde BİM markete ait tırın dorsesi ayrılarak yola savruldu.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi 1794. Sokak'ta BİM markete ait tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle tırdan ayrıldı. Yola savrulan dorse park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. - ANKARA