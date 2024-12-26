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Meşhur markada yabancı madde bulundu

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Bakanlık tarafından yapılan listeye yeni ürünler ve markalar dahil oldu.

Gıdada sahteciliğin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Denetimler neticesinde alınan örnekler laboratuvar ortamında analiz ediliyor ve sahtecilikler tek tek belirleniyor.

Son yapılan denetimler kapsamında Adana'da seyyar satıcılık yaparak kebap satan kişinin dana eti değil tek tırnaklı eti sattığı ortaya çıktı. Meşhur baharat markasında da kekik yerine ne olduğu belirlenemeyen yabancı madde tespit edildi.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Yeni sahtecilik listesi açıklandı! Meşhur markada yabancı madde bulundu

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Yeni sahtecilik listesi açıklandı! Meşhur markada yabancı madde bulundu

Yeni sahtecilik listesi açıklandı! Meşhur markada yabancı madde bulundu

Meşhur markada yabancı madde bulundu
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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