Yemen'deki Saldırıda Ölü Sayısı 33'e Yükseldi

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa yakıt limanına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. En az 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa yakıt limanına düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaştı. Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'de yer alan haberlere göre Hudeyde şehrindeki limanı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Ölenler arasında müdahale için olay yerine giden sağlık görevlilerinin yanı sıra liman çalışanları ve yakınlarının da bulunduğu aktarıldı. En az 80 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD ordusu Husilerin kontrolündeki limanı vurmuştu

ABD ordusu, Yemen'in Hudeyde şehrindeki Ras İsa yakıt limanına saldırı düzenlemiş, saldırının Husilerin ekonomik gücünü zayıflatmayı amaçladığı açıklanmıştı. Saldırının ardından gelen ilk haberlerde 17 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti. - EL HUDEYDE