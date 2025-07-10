Yemen'de Yunan Yük Gemisine Husi Saldırısı

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Yemen'deki Husiler, Liberya bandıralı Yunan yük gemisi Magic Seas'in saldırıya uğradığı anları paylaştı. Geminin batma sürecinin görüntüleri, Husilerin zafer pozları ile birlikte yer aldı. Olay, Yemen'in Güneybatı kıyılarından 51 deniz mili uzaklıkta gerçekleşti.

Yemen'deki Husiler tarafından paylaşılan görüntülerde, pazar günü saldırıya uğrayan Liberya bandıralı Yunan yük gemisi Magic Seas'in vurulma anları yer aldı.

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de saldırdıkları geminin görüntülerini paylaştı. Husilerin paylaştığı görüntülerde, Yemen'den 51 deniz mili uzaklıkta seyreden Liberya bandıralı Yunan yük gemisi Magic Seas'in saldırıya uğradığı anlar yer aldı. Husi üyelerinin gemiye çıkarak zafer pozu verdiği anların bulunduğu videoda, geminin yavaş yavaş battığı görüldü.

Magic Seas adlı Libya bandralı Yunan yük gemisi uğradığı saldırı sonucunda pazar günü su alarak batmıştı. İngiltere merkezli bir denizcilik şirketi ve bir güvenlik firmasının açıklamalarında, "Gemi, Yemen'in Güneybatı kıyılarından 51 deniz mili uzaklıkta yol alırken saldırıya uğradı. İlk olarak sekiz küçük bottan açılan silah ateşi ve roketlerle hedef alındı, gemideki güvenlik de ateşe karşılık verdi. Saldırıda ayrıca insansız deniz araçları kullanıldı ve bunlardan 2 tanesi geminin iskele tarafına isabet ederek gemide yangın ve taşınan yükte hasar meydana gelmesine neden oldu" ifadeleri kullanılmıştı - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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