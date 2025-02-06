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Yasa dışı bahse teşvikten tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz'a şartlı tahliye

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Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz, 1 ayın sonunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen oyuncu Atakan Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Atakan Yılmaz ve avukatları hazır bulundu.

Yasa dışı bahse teşvikten tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz'a şartlı tahliye

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Duruşmada savunma yapan sanık Yılmaz, "Kullandığım sözcüklerde bahse ilişkin herhangi bir ibare yoktur. Youtube'da reklamı gördüğümde şok oldum. Yasa dışı bahis olduğundan da haberim yoktu. Suç isleme kastım yoktur. Beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı. Alınan savunmaların ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Yasa dışı bahse teşvikten tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz'a şartlı tahliye

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Atakan Yılmaz'ın tüm delillerin toplanmış olmasını da dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulayan mahkeme duruşmayı erteledi.

Yasa dışı bahse teşvikten tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz'a şartlı tahliye

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Atakan Yılmaz'ın oynadığı bir videoda yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili konuşmalarının olduğu, eylemlerinin ise yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirmesi sebebiyle topluma zarar verdiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Atakan Yılmaz'ın 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yasa dışı bahse teşvikten tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz'a şartlı tahliye
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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