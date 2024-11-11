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Yasa dışı bahis soruşturmasında Batuhan Karadeniz için de yakalama kararı çıkartıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA O DA VAR

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

YURTDIŞINDA OLDUĞU İÇİN YAKALANAMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ancak yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Karadeniz'in yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

Yasa dışı bahis soruşturmasında Batuhan Karadeniz için de yakalama kararı çıkartıldı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRAMO ÖZDEMİR:

Daha gelmez ülkeye ??

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