Yasa dışı bahis soruşturmasında Batuhan Karadeniz için de yakalama kararı çıkartıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA O DA VAR

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

YURTDIŞINDA OLDUĞU İÇİN YAKALANAMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ancak yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Karadeniz'in yurda girdiğinde gözaltına alınacak.