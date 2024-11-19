Yasadışı Bahis Soruşturmasında 7 Fenomene Yakalama Kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomenine yakalama kararı

İSTANBUL - İstanbul'da yürütülen 'yasadışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında 7 sosyal medya fenomeni olan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu tanınmış kişilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Soruşturma kapsamında, yurt dışında oldukları anlaşılan ve aralarında MasterChef Yasin Obuz'un da bulunduğu sosyal medya fenomenleri Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.