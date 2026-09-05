Yasa dışı bahise büyük operasyon: 98 bin site engellendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerine yönelik finansal akışın kesintiye uğratılması amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 98 bin siteye erişim engeli getirildi, bin 200 IBAN hesabına el konuldu ve bin 48 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'de faaliyet gösteren yasa dışı bahis siteleri ile bu sitelerde oyuncuların para yatırmasında kullanılan banka hesapları ve ödeme yöntemlerine yönelik teknik inceleme ve araştırma yapıldı.

98 bin internet sitesine erişim engeli kararı

Yapılan çalışmalar kapsamında 345 farklı yasa dışı bahis sitesi ile bu sitelerde kullanılan 110 farklı ödeme yöntemi tespit edildi. Finansal aracılık amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bin 200 IBAN numarası belirlenirken, bahis faaliyeti ve bağlantılı yönlendirmelerde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Gerekli adli kararların alınmasının ardından söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

Bin 48 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Yasa dışı bahis sitelerinin oyunculara para yatırma amacıyla sunduğu banka hesapları da incelemeye alındı. Yapılan tespitlerde söz konusu hesapların yasa dışı bahis oynatılmasına ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirildi. Bu kapsamda, bin 48 ayrı gerçek ve tüzel kişiye ait toplam bin 200 IBAN numaralı hesaba el konuldu. Bin 48 kişi hakkında, '7258 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yasa dışı bahis ve bağlantılı aklama faaliyetlerine yönelik soruşturmalara kararlılık mesajı

Soruşturma kapsamında el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararları doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi. Bankalara gerekli müzekkerelerin yazıldığı, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde el koyma kararlarının gereğinin yerine getirildiği belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yoğun ilgiyle takip edilen büyük spor müsabakalarının yasa dışı bahis faaliyetlerindeki para trafiğinin yoğunlaştığı dönemler olduğu belirtilerek, yasa dışı bahis ve bağlantılı aklama faaliyetlerine yönelik soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı