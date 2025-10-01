Haberler

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 22 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 59 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 34'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahse karşı düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını ve 34'ünün tutuklandığını açıkladı.

6 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da yasa dışı bahse karşı jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi.

22 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

34 KİŞİ TUTUKLADI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 59 şüpheli yakalanırken 34'ü tutuklandı, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
