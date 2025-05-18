Yalova Merkezli Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 17 Tutuklama

Yalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 şirkete ait 50 milyar lira değerindeki gayrimenkulleri sahte belgelerle satmak üzere olan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi ve Rüşvet" suçlarından yürütülen çalışmalar neticesinde, 2024 yılında ticari şirketlerin sahte belgelerle gayrimenkullerini satan suç örgütünün faaliyetlerini tespit eti. 2024'ten bu yana sürdürülen çalışmalarda örgütün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketleri ele geçirdiği belirlenmişti.

Örgütün, Türkiye'de ilk kez tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi ile sahte evrak üretimi yaptığı bir ofis deşifre edilmişti. 2024'te düzenlenen ilk operasyonda örgüt lideriyle birlikte toplam 13 şahıs tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında, örgütün yönetici kadrosunda yer aldığı belirlenen M.K. isimli şahsın, yeni üye kazandırarak yapıyı yeniden toparlamaya çalıştığı anlaşıldı. Bu çerçevede 13 Mayıs 2025 tarihinde Yalova, İstanbul, Ordu, Bursa, Bitlis ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen ikinci dalga operasyonda örgüt yöneticisi M.K. ile birlikte örgüt üyesi oldukları tespit edilen H.K., S.Ç., C.İ., F.A., L.S., H.Ç., H.Ş., E.T., A.D., İ.K., G.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 14 adet dijital materyal, 2 adet sahte noter evrakı, 1 adet 9 mm çapında el yapımı ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

M.K.'nin ayrıca Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan arandığı da tespit edildi.

Yürütülen tahkikat sonucunda 4 şüpheli serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen F.A., L.S., A.D. ve İ.K. hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanırken, H.Ş., S.Ç., H.K. ve M.K. tutuklandı.

Örgüte yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 17'ye çıktı. Suç örgütünün yaklaşık 50 milyar lira piyasa değerine sahip toplam 8 şirkete sözde mesul müdür atayarak bu şirketlere ait gayrimenkulleri satma girişimi, görevlilerin zamanında müdahalesiyle engellendi. - YALOVA