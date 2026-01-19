Traktörle geçmediği köprü ve otoyol için ceza yedi

Yalova'da yaşayan Soner Denizli, traktörüyle gitmediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndan ihlalli geçiş yaptığı için ceza kesildiğini görünce şok yaşadı. Denizli, Yalova'daki serasında park halinde olan ve uzun zamandır kullanmadığı traktöre kesilen cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

51 yaşındaki Soner Denizli, 14 Ağustos 2025 tarihinde kızı Aşkım Sıla Denizli'nin adına kayıtlı bir traktör aldı. Denizli, 17 Ağustos'ta İstanbul'dan Yalova'ya getirdiği traktörü serasına çekti. 28 Aralık 2025 tarihinde 59 ANL 198 plakalı traktörüne 33 TL geçiş ücreti ve 33 TL 'İhlalli Geçiş Cezası' olmak üzere 66 TL işlem uygulandığını fark eden Denizli, duruma itiraz etti. Denizli, Altınova ilçesi Subaşı beldesinde bulunan traktörüne ceza kesildiğini belirterek, "Biz traktörü 14 Ağustos'ta aldık. 17 Ağustos'ta Subaşı'na geldi traktör. Seraya çektik, bir daha da kullanmadık traktörü. Çalışma saati zaten 13 dakika gözüküyor. Bize 28 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğimize dair tebligat geldi. Cezai işlem uygulamışlar bize. Bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorum. ya plaka okuma sistemi yanlış algıladı ya da kopya plaka diye şüphe duyuyorum. Bu cezaya itiraz edeceğiz, kabul etmiyoruz" dedi. - YALOVA