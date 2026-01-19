Haberler

Traktörle geçmediği köprü ve otoyol için ceza yedi

Traktörle geçmediği köprü ve otoyol için ceza yedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da Soner Denizli, uzun zamandır kullanılmayan traktörüne kesilen 'ihlalli geçiş cezasına' itiraz edeceğini duyurdu. Geçiş ihlalinin yanlış anlaşılma sonucu olduğunu öne sürdü.

Yalova'da yaşayan Soner Denizli, traktörüyle gitmediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndan ihlalli geçiş yaptığı için ceza kesildiğini görünce şok yaşadı. Denizli, Yalova'daki serasında park halinde olan ve uzun zamandır kullanmadığı traktöre kesilen cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

51 yaşındaki Soner Denizli, 14 Ağustos 2025 tarihinde kızı Aşkım Sıla Denizli'nin adına kayıtlı bir traktör aldı. Denizli, 17 Ağustos'ta İstanbul'dan Yalova'ya getirdiği traktörü serasına çekti. 28 Aralık 2025 tarihinde 59 ANL 198 plakalı traktörüne 33 TL geçiş ücreti ve 33 TL 'İhlalli Geçiş Cezası' olmak üzere 66 TL işlem uygulandığını fark eden Denizli, duruma itiraz etti. Denizli, Altınova ilçesi Subaşı beldesinde bulunan traktörüne ceza kesildiğini belirterek, "Biz traktörü 14 Ağustos'ta aldık. 17 Ağustos'ta Subaşı'na geldi traktör. Seraya çektik, bir daha da kullanmadık traktörü. Çalışma saati zaten 13 dakika gözüküyor. Bize 28 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğimize dair tebligat geldi. Cezai işlem uygulamışlar bize. Bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorum. ya plaka okuma sistemi yanlış algıladı ya da kopya plaka diye şüphe duyuyorum. Bu cezaya itiraz edeceğiz, kabul etmiyoruz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu

Ne yaptıysalar vazgeçmedi! Bütün dünya bu olayı konuşuyor
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

Görüntü İstanbul'dan! Seferler aksadı, insan seli oluştu