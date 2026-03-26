Bodrum'daki milyarlık yangına savcılık el attı

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir marinada başlayan yangında toplam 7 motoryat battı. Yangının sebebini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve bilirkişi heyeti sahaya indi. Can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Alevler rüzgarla yayıldı

21 Mart sabaha karşı Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli bir motoryatta başlayan yangın, sert rüzgarın etkisiyle adeta bir faciaya dönüştü. Alevlerin hızla yayılarak çevredeki diğer tekneleri sarması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Karadan itfaiye ekipleri, denizden ise römorkörlerin müdahale ettiği yangın, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında kontrol altına alındı.

Milyonluk yatlar sulara gömüldü

Ekiplerin saatler süren yoğun mesaisi sonrası yangın söndürülürken; boyları 20 ile 30 metre arasında değişen Sisu, Dadstoy, Siesta, Floating Asset, Cher, Iceberg ve Lulu D'Angel isimli 7 lüks motoryat yanarak denize gömüldü. Bölgedeki Breeze isimli bir başka teknede ise ağır hasar meydana geldi.

Can kaybı yaşanmaması teselli oldu

Yangın sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı açıklandı. Maddi hasarın boyutunun oldukça yüksek olduğu belirtilirken, yangının ardından denizde oluşan kirliliğin yayılmasını önlemek adına yüzeyde hızlıca bariyer çalışması yapıldı.

Enkaz kaldırma çalışmaları başlıyor

Bölgede deniz yüzeyindeki temizlik çalışmaları sürerken, batan teknelerin su altından çıkarılması için teknik hazırlıklara başlandı.

Soruşturma derinleşiyor

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, facianın perde arkasını aydınlatmak için düğmeye bastı. Atanan bilirkişi heyetinin, teknelerdeki teknik aksamlardan sabotaj ihtimaline kadar tüm seçenekleri değerlendireceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
