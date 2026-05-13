100 milyon liralık lüks araç vurgunu operasyonunda 11 tutuklama

Güncelleme:
Artvin merkezli düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan yabancı plakalı lüks araçların usulsüz şekilde Türkiye'ye sokulmasıyla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli tutuklandı.

Artvin merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemelerde bazı şahısların resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla yeniden Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Çalışmalarda, 11 şahsın piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 yabancı plakalı lüks aracı usulsüz şekilde Türkiye'ye getirdiği tespit edildi. Ayrıca 10 şahsın da usulsüz giriş-çıkış işlemleri yaptığı belirlendi.

Artvin merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 11 yabancı plakalı araçtan 10'una el konuldu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
