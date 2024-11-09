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Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılan Wanda Nara, Arjantinli golcünün kendisine attığı bir mesajı ifşa etti. Icardi, hayatını huzur içinde yaşamak ve ailesiyle mutlu olmayı istediğini belirttiği mesajında Nara'ya, "Sen benim zayıf noktamsın" diye seslendi.

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile ayrılan ve Arjantinli golcünün sakatlığının ardından paylaşımlarıyla tepkilerin odağına oturan Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti.

Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın

"MUTLU OLMAMIZA İZİN VER"

Wanda Nara'nın yayınladığı WhatsApp mesajında Icardi'nin, "Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın ailemin ve çocuklarımın tadını çıkarmak. Yıllar içinde kazandığımız ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak, kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendini değerli bil, bizi değerli bil ve mutlu olmamıza izin ver!" ifadelerini kullandığı görüldü.

"SEN BENİM ZAYIF NOKTAMSIN"

Icardi'nin sözlerini şu şekilde devam ettirdiği görüldü: "Tüm bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınla birlikte istiyorum. Sen benim zayıf noktamsın, sen benim gücümsün, sen benim prensesimsin ve evlendiğimiz gün büyükannene söz verdiğim gibi… Seninle sonsuza kadar varım!"

"HER ŞEY İYİ OLACAK"

Icardi'nin mesajına Wanda Nara'nın yanıtı ise "Mauro, başına gelenlere çok üzüldüm, o diz zaten uzun zamandır sorunluydu. İyileş ve neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geçebilirsin, en iyileri Roma'da. En iyi uzmana görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli, her şey iyi olacak." demek oldu.

Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın

NE OLMUŞTU?

Icardi'nin sakatlığı sonrası Wanda Nara'nın sosyal medyadan rapçi L-Gante ile paylaştığı yatak pozu tepki çekmişti.

Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEnsar Tayfur:

Bunların yengesi de kaşar

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSeydo:

Ali Koç ile uğraşacağına haddini bilip karına sahip çıksaydın..

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarısinan çayırcı:

Yan mahalle kevaşeSİ.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGECELERİN YARGICI:

Gavat

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıZulkarneyn :

Başkasının ahlakını elestirmeden önce kendine bakacaksin. En azindan kocasinin oz kardesiyle yatıp çocuğunu öldürdüterek kendini temizlemeye calismiyor. Şu gavur bile bizdeki ahlaktan daha iyi durumda.

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Haber YorumlarıAhmet null:

Aşk adamı kör sağır etmiş yazık

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Haber YorumlarıHalit:

İcardi yazık gönlünü be? para etmez paçavraya kaptırmı? acayip ?ekilde, demekki para da fayda etmiyo bazen

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