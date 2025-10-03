Haberler

Vietnam'da Bualoi Tayfunu can aldı: 51 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da Bualoi Tayfunu can aldı: 51 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnam'da karaya çıkan Bualoi Tayfunu'nun ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e, yaralı sayısı 164'e yükseldi. 14 kişi kayıp olarak bildirildi. Tayfunun neden olduğu sel felaketi 603 milyon dolara mal oldu.

Vietnam'da pazartesi günü karaya çıkan Bualoi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e, yaralı sayısı 164'e yükseldi, 14 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Vietnam'da pazartesi günü karaya çıkan Bualoi Tayfunu nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Hükümete bağlı afet yönetimi ajansının raporuna göre, tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e, yaralı sayısı 164'e yükseldi, 14 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağışların yol açtığı selin neden olduğu maddi zarar, 435,8 milyon dolardan, 603 milyon dolara yükseltildi.

PİRİNÇ VE DİĞER TARIM ÜRÜNLERİ YOK OLDU

Raporda, tayfunun yollara, okullara ve resmi dairelere ciddi şekilde hasar verdiği, elektrik şebekelerinde arızalara yol açtığı, bu nedenle de on binlerce ailenin elektriksiz kaldığı belirtildi. Ayrıca, 230 binden fazla evin zarar gördüğü ya da su altında kaldığı ve yaklaşık 89 bin hektarlık pirinç ve diğer tarım ürünlerinin yok olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

Gazze'ye ilerleyen tek gemiye canlı yayında baskın! Bağlantı kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sineğe çörek otu savunması! Mide bulandıran görüntüler belediye başkanını çıldırttı

Mide bulandıran görüntüler! Çörek otu diye savundu, başkan çıldırdı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon

O eski halinden eser yok şimdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.