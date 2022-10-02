Van haber! Van'da trafik kazası: 4 yaralı
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Van 3. sayfa haberi: Van'ın Çaldıran-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Van'ın Çaldıran- Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Çaldıran- Özalp karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 LP 984 plakalı otomobil, Çaldıran'dan Özalp ilçesine seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa