Van haber! Van'da trafik kazası: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Van 3. sayfa haberi: Van'ın Çaldıran-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Van'ın Çaldıran- Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Çaldıran- Özalp karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 LP 984 plakalı otomobil, Çaldıran'dan Özalp ilçesine seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çaldıran Özalp Van 3. Sayfa Haberler

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