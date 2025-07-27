Van'da Petrol İstasyonunda Patlama: Kaymakam İncelemelerde Bulundu

Van'da Petrol İstasyonunda Patlama: Kaymakam İncelemelerde Bulundu
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Van'ın Özalp ilçesinde bir petrol istasyonunda sabaha karşı meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Kaymakam Rahmi Bulut olayın ardından istasyonda incelemelerde bulundu.

Van'ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, sabaha karşı patlamanın meydana geldiği petrol istasyonunda incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Özalp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda sabaha karşı bilinmeyen bir nedenden meydana gelen patlamada 1 kişi yararlanırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası Kaymakam Rahmi Bulut, petrol istasyonuna giderek incelemelerde bulundu. Olay hakkında ve yaralı işçi hakkında bilgi alan Kaymakam Bulut, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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