Üye Girişi
Haberler

Van'da kafes avcılığı yapanlara idari para cezası

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye toplam 48 bin 765 TL idari para cezası kesildi. Değişik tarihlerde ele geçirilen kafesler ve tuzak malzemeleri yakılarak imha edildi.

Van'da kafes avcılığı yapan 3 kişiye 48 bin 765 TL idari para cezası kesildi

Değişik tarihlerde ele geçirilen kafesler ve tuzak malzemeleri yakılarak imha edildi

VAN - Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye toplam 48 bin 765 TL idari para cezası kesilirken, 6 kınalı keklik ile kafese el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü'ne bağlı Erciş ve Milli Park Şefliği ve Erciş Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Erciş ilçesinde kafes avcılığı yaptıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında av kabahat tutanağı düzenlenmiş olup, 6 kınalı kekliğe ve kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu. Şahıslar hakkında ise toplam 21 bin 276 TL idari para cezası ile 8 bin 600 TL tazminat kararı alınacak.

Öte yandan DKMP Van Şube Müdürlüğü ile Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte bölge yaptıkları çalışmalar sonucu kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında av kabahat tutanağı düzenlendi. Yasadışı ele geçirilen 6 kınalı kekliğe el konulurken, şahıs hakkında kafes avcılığı yapmaktan 10 bin 689 TL idari para cezası ile 8 bin 200 TL Tazminat bedeli uygulama kararı alınacak.

Ele geçirilen kınalı keklikler gerekli sağlık kontrolünden geçirilip uygun koşullar sağlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacaktır. El konulan kafes ve tuzaklama malzemeleri imha edilecek. DKMP, destekleri için Erciş Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti.

"Ele geçirilen kafesler yakılarak imha edildi"

DKMP ekipleri, il genelinde farklı tarihlerde kafes avcılarından ele geçirilen çok sayıda tuzaklama malzemelesi ve kafesler yakılarak imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Hayvan Hakları Çevre Doğa 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title