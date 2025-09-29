Haberler

Van'da Jandarmadan Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Van'da Jandarmadan Kaçak Akaryakıt Operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 319 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 319 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Komando Tabur Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi'nde İran'dan gelen kamyon ve tırlardan kaçak mazot temin ederek yol kenarındaki depo ve barakalarda satmak suretiyle haksız kazanç elde ettiği tespit edilen M.K. (38) ve Ç.K. (40) isimli şahısların depo ve barakalarında arama yapıldı. İcra edilen arama faaliyeti sonucunda suçta kullanılan; 319 litre kaçak mazot, 7 adet mazot pompası, 5 adet 70 litrelik plastik jelikan, 1 adet 220 litrelik metal varil ele geçirilerek adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
