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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, toplamda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 284 litre akaryakıt, elektronik eşyalar ve ruhsatsız tabanca gibi unsurlar bulundu.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 284 litre akaryakıt, 50 adet elektronik ev eşyası, 9 adet tablet bilgisayar, 850 adet gözlük ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 116 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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