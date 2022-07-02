Van'da değişik suçlardan aranan 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Haberler

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Van'da değişik suçlardan aranan 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da değişik suçlardan aranan 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 24-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında; suçlarına ilişkin 52 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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